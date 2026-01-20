Neue Kartenanwendung zeigt Ladestationen für E-Autos

Die Übersicht beinhaltet bislang die drei größten Anbieter von Ladepunkten im öffentlichen Raum und bildet damit 80 Prozent dieser Ladepunkte ab. Weitere Anbieter sollen im Laufe des Jahres dazukommen. Auch sollen Informationen zur Barrierefreiheit und zur Stellplatzgröße nachgeliefert werden. Nach Angaben des Senats gibt es in Berlin über 6.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Mehr als 3.500 befinden sich im öffentlichen Raum und werden jetzt schrittweise auf der Karte dargestellt. Zu finden ist die Karte unter dieser Adresse: viz.berlin.de/e-infoplattform.