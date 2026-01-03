Stromausfall im Südwesten: Notunterkunft eingerichtet

Die Polizei wies in sozialen Netzwerken darauf hin, dass durch den Stromausfall auch Mobil- und Festnetzverbindungen beeinträchtigt sein könnten. Einsatzkräfte seien vor Ort. Bei Fragen und in Notfällen können sich Anwohnende jederzeit an die Polizeikräfte vor Ort oder an die nahegelegenen Wachen wenden. Diese befinden sich an folgenden Adressen:



Alemannenstraße 10, 14129 Berlin

Gallwitzsallee 87, 12249 Berlin

Götzstraße 6, 12099 Berlin

Augustaplatz 7, 12203 Berlin

Bei Heizungsausfällen sollen Betroffene sich am besten an Freunde oder Verwandte wenden, so die Polizei weiter. Handys solle man sparsam benutzen und für den Abend Taschenlampen und Batterien bereithalten. Über Lautsprecherwagen, die durch die Straßen fahren, gebe es zusätzlich Informationen.