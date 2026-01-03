Stromausfall im Südwesten: Notunterkunft eingerichtet

© dpa
Stürmisch und kalt ins Wochenende: Warnung vor Sturmböen
Berlin und Brandenburg geraten zum Start ins Wochenende unter den Einfluss eines Sturmtiefs über der Ostsee. Am Freitag gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen. mehr
Ein großflächiger Stromausfall im Südwesten Berlins trifft nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin 45.400 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe.
Die Zahlen nannte Unternehmenssprecher Henrik Beuster am Morgen. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Ursache sei der Brand einer Kabelbrücke über den Teltowkanal, der mehrere Kabel zum nahegelegenen Kraftwerk Lichterfelde beschädigt habe. Laut Stromnetz Berlin soll der Stadtteil Lichterfelde noch am Samstagabend wieder mit Strom versorgt werden. Dies betrifft rund 10.000 Haushalte. Für alle anderen Anschlüsse rechnet der Betreiber mit einer Wiederversorgung am kommenden Donnerstagnachmittag.
Wegen des Stromausfalls und des kalten Wetters werden Notunterkünfte für betroffene Menschen vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und den Hilfsorganisationen eingerichtet. Die erste Notunterkunft steht nach Angaben des Bezirks ab sofort zur Verfügung:
Die Polizei wies in sozialen Netzwerken darauf hin, dass durch den Stromausfall auch Mobil- und Festnetzverbindungen beeinträchtigt sein könnten. Einsatzkräfte seien vor Ort. Bei Fragen und in Notfällen können sich Anwohnende jederzeit an die Polizeikräfte vor Ort oder an die nahegelegenen Wachen wenden. Diese befinden sich an folgenden Adressen:
Die Berliner Feuerwehr hat mehrere Notrufannahmestellen eingerichtet. Dort können Betroffene Notrufe absetzen sowie Hilfe und Informationen in Notsituationen erhalten. Die Notrufannahmestellen bieten keine weitere Versorgung und Betreuung.
Die Stellen befinden sich an folgenden Orten:
Die Feuerwehr bat Bewohnerinnen und Bewohner in dem Gebiet, sich um hilfebedürftige Nachbarn zu kümmern. Gasbetriebene Heizgeräte sollten nicht in Innenräumen benutzt werden. Sollte das Telefonnetz gestört sein, könne man sich in einem Notfall um Hilfe an die nächste Feuerwache, Polizeiwache oder Notrufannahmestelle wenden. Auch bei Busfahrern könne ein Notruf abgesetzt werden. Berliner in anderen Stadtteilen sollten überlegen, ob Verwandte in den betroffenen Gegenden leben und möglicherweise Hilfe bräuchten.
Mehrere hundert Feuerwehrleute und andere Helfende sind neben der Polizei im Einsatz. «Wir sind mit der Berufsfeuerwehr dabei, wir haben Freiwillige Feuerwehren alarmiert, das Technische Hilfswerk und weitere Organisationen sind ebenfalls aktiv», sagte Feuerwehr-Sprecher Vinzenz Kasch am Mittag. Die Lage sei auch deswegen herausfordernd, weil mehrere Pflegeheime und Krankenhäuser in dem Gebiet mit dem Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf lägen. Die Feuerwehr habe bereits Bewohner und Patienten von zwei Heimen in andere Heime verlegt. Nun wird geprüft, welche weiteren Hilfsmaßnahmen erforderlich seien.