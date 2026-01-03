Aktuelle Sprache: Deutsch

Stromausfall im Südwesten: Notunterkunft eingerichtet

Stromausfall

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr geben einer Passantin Auskunft an einem Notrufannahmepunkt am Mexikoplatz nach einem Stromausfall.

© dpa

Ein großflächiger Stromausfall im Südwesten Berlins trifft nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin 45.400 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe.

Aktuelle Entwicklungen und Serviceinformationen

Reparaturarbeiten voraussichtlich bis Donnerstag

Die Zahlen nannte Unternehmenssprecher Henrik Beuster am Morgen. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Ursache sei der Brand einer Kabelbrücke über den Teltowkanal, der mehrere Kabel zum nahegelegenen Kraftwerk Lichterfelde beschädigt habe. Laut Stromnetz Berlin soll der Stadtteil Lichterfelde noch am Samstagabend wieder mit Strom versorgt werden. Dies betrifft rund 10.000 Haushalte. Für alle anderen Anschlüsse rechnet der Betreiber mit einer Wiederversorgung am kommenden Donnerstagnachmittag.

Notunterkünfte werden eingerichtet

Wegen des Stromausfalls und des kalten Wetters werden Notunterkünfte für betroffene Menschen vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und den Hilfsorganisationen eingerichtet. Die erste Notunterkunft steht nach Angaben des Bezirks ab sofort zur Verfügung:

  • Cole-Sports-Center, Hüttenweg 43, 14169 Berlin
Es werden weitere Unterkünfte eingerichtet.

Polizei informiert mit Lautsprecherfahrzeugen

Die Polizei wies in sozialen Netzwerken darauf hin, dass durch den Stromausfall auch Mobil- und Festnetzverbindungen beeinträchtigt sein könnten. Einsatzkräfte seien vor Ort. Bei Fragen und in Notfällen können sich Anwohnende jederzeit an die Polizeikräfte vor Ort oder an die nahegelegenen Wachen wenden. Diese befinden sich an folgenden Adressen:

  • Alemannenstraße 10, 14129 Berlin
  • Gallwitzsallee 87, 12249 Berlin
  • Götzstraße 6, 12099 Berlin
  • Augustaplatz 7, 12203 Berlin
Bei Heizungsausfällen sollen Betroffene sich am besten an Freunde oder Verwandte wenden, so die Polizei weiter. Handys solle man sparsam benutzen und für den Abend Taschenlampen und Batterien bereithalten. Über Lautsprecherwagen, die durch die Straßen fahren, gebe es zusätzlich Informationen.

Mehrer Notrufannahmestellen aufbaut

Die Berliner Feuerwehr hat mehrere Notrufannahmestellen eingerichtet. Dort können Betroffene Notrufe absetzen sowie Hilfe und Informationen in Notsituationen erhalten. Die Notrufannahmestellen bieten keine weitere Versorgung und Betreuung.

Die Stellen befinden sich an folgenden Orten:

  • Chausseestraße 23, 14109 Berlin
  • Mexikoplatz, 14163 Berlin
  • Carl-Schumann-Sportanlage in der Osdorfer Straße 52, 12207 Berlin
  • Hildburghauser Straße EckeTirschenreuther Ring, 12279 Berlin
  • Andréezeile Ecke Ladiusstraße, 14165 Berlin
  • Osdorfer Straße 16, 12207 Berlin
  • S-Bahnhof Wannsee, Kronprinzessinnenweg, 14109 Berlin
  • OBI Heimwerkermarkt, Goerzallee 189, 14167 Berlin
  • S-Bahnhof Zehlendorf, Teltower Damm, 14163 Berlin
  • Feuerwache Wannsee, Kronprinzenninenweg 20, 14109 Berlin

Feuerwehr warnt vor gasbetriebenen Heizgeräten

Die Feuerwehr bat Bewohnerinnen und Bewohner in dem Gebiet, sich um hilfebedürftige Nachbarn zu kümmern. Gasbetriebene Heizgeräte sollten nicht in Innenräumen benutzt werden. Sollte das Telefonnetz gestört sein, könne man sich in einem Notfall um Hilfe an die nächste Feuerwache, Polizeiwache oder Notrufannahmestelle wenden. Auch bei Busfahrern könne ein Notruf abgesetzt werden. Berliner in anderen Stadtteilen sollten überlegen, ob Verwandte in den betroffenen Gegenden leben und möglicherweise Hilfe bräuchten.

Mehrere Pflegeheime und Krankenhäuser betroffen

Mehrere hundert Feuerwehrleute und andere Helfende sind neben der Polizei im Einsatz. «Wir sind mit der Berufsfeuerwehr dabei, wir haben Freiwillige Feuerwehren alarmiert, das Technische Hilfswerk und weitere Organisationen sind ebenfalls aktiv», sagte Feuerwehr-Sprecher Vinzenz Kasch am Mittag. Die Lage sei auch deswegen herausfordernd, weil mehrere Pflegeheime und Krankenhäuser in dem Gebiet mit dem Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf lägen. Die Feuerwehr habe bereits Bewohner und Patienten von zwei Heimen in andere Heime verlegt. Nun wird geprüft, welche weiteren Hilfsmaßnahmen erforderlich seien.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 3. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 3. Januar 2026

