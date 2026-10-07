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Berlin Vintage and Heritage Market

1. November 2026

  • Menschen stöbern an einem Secondhand-Kleiderstand vor einem Gebäude mit der Aufschrift „Ballhaus“.

    © Mark Luis

    Vintagemarkt am Ballhaus Berlin

  • Eine Person betrachtet Kleidungsstücke an einem Kleiderständer auf einem Secondhand-Markt.

    © Mark Luis

    Person betrachtet Kleidung an einem Kleiderständer

  • Person betrachtet Schmuck und Accessoires auf einem Verkaufsstand mit Ketten, Armbändern und weiteren Secondhand-Artikeln.

    © Mark Luis

    Flohmarktstand

Der Vintage Flohmarkt kommt erneut ins historische Ballhaus Berlin und wird nicht nur Drag Kings und Queens und Burleskperformende begeistern.

An rund 25 Ständen draußen im Hof und innen im Ballsaal - je nach Jahreszeit - bieten die Händlerinnen und Händler hochwertige Vintage Kleidung von den 20ern bis zu den 90ern, Vinyl, Schellack und Dekoteile sowie Schuhe, Schmuck, Taschen, Hüte, Dekoartikel und Kleinmöbel, Vinyl- und Schellackplatten und Heritage Mode. DJs legen mit original Vinyl- und Schellackplatten auf und sorgen für die musikalische Untermalung. Im Hof kann man verweilen, erwas Kühles trinken und etwas essen, an der Bar gibt es Kaffee und Kuchen.

Auf einen Blick

Event
Berlin Vintage and Heritage Market
Location
Ballhaus Berlin
Beginn
1. November 2026
Eintritt
3 Euro
Öffnungszeiten
11 bis 17 Uhr

Ballhaus Berlin

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Adresse
Chausseestraße 102
10115 Berlin

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