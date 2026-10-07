Berlin Vintage and Heritage Market

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Flohmärkte im Überblick
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
© Mark Luis
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Der Vintage Flohmarkt kommt erneut ins historische Ballhaus Berlin und wird nicht nur Drag Kings und Queens und Burleskperformende begeistern.
An rund 25 Ständen draußen im Hof und innen im Ballsaal - je nach Jahreszeit - bieten die Händlerinnen und Händler hochwertige Vintage Kleidung von den 20ern bis zu den 90ern, Vinyl, Schellack und Dekoteile sowie Schuhe, Schmuck, Taschen, Hüte, Dekoartikel und Kleinmöbel, Vinyl- und Schellackplatten und Heritage Mode. DJs legen mit original Vinyl- und Schellackplatten auf und sorgen für die musikalische Untermalung. Im Hof kann man verweilen, erwas Kühles trinken und etwas essen, an der Bar gibt es Kaffee und Kuchen.
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Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr