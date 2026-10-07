Berlin Vintage and Heritage Market

An rund 25 Ständen draußen im Hof und innen im Ballsaal - je nach Jahreszeit - bieten die Händlerinnen und Händler hochwertige Vintage Kleidung von den 20ern bis zu den 90ern, Vinyl, Schellack und Dekoteile sowie Schuhe, Schmuck, Taschen, Hüte, Dekoartikel und Kleinmöbel, Vinyl- und Schellackplatten und Heritage Mode. DJs legen mit original Vinyl- und Schellackplatten auf und sorgen für die musikalische Untermalung. Im Hof kann man verweilen, erwas Kühles trinken und etwas essen, an der Bar gibt es Kaffee und Kuchen.