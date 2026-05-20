Vintage Pop Up

29. und 30. Mai 2026

Frau in Y2K-Kleidung

Symbolbild für Mode im Y2K-Stil mit Knallfarben und Disco-Feeling.

© dpa

Zwei Tage lang können Liebhaber:innen von Y2K- und 90s-Mode im Rosebud nach schönen Kleidungsstücken stöbern.

Die sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Stücken aus den 90er-Jahren und der Y2K-Ära wurde in Italien handverlesen. Es gibt Drinks und gute Vibes.

Auf einen Blick

Event
Y2K & 90s Vintage Pop Up
Location
Rosebud (zwischen Ben Rahim und Maison de Souvenirs)
Beginn
29. Mai 2026
Ende
30. Mai 2026
Öffnungszeiten
Freitag von 15 bis 20 Uhr
Samstag von 12 bis 20 Uhr
Eintritt
Frei

Rosebud

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Adresse
Rosenthaler Str. 36
10178 Berlin-Mitte

Verkehrsanbindungen

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