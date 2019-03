Gartenfest im Park Babelsberg

Ein fröhliches Gartenfest erwartete die Besucherinnen und Besucher in und um Schloss Babelsberg - und das bei freiem Eintritt.

Pleasureground und Schloss Babelsberg in Potsdam.

Swing-Jazz, Dudelsackmelodien, romantische Arien, bulgarische Choräle, Führungen durch das Schloss und den frühlingshaft blühenden Park, ein Kinderprogramm und historische Beleuchtung zwischen Blumen und Bäumen unterhalten die Besucher am 11. Mai 2019 in Babelsberg.

Informationen für Besucher

Das Gartenfest beginnt am 11. Mai 2019 um 16 Uhr und endet um 22 Uhr. Der Eintritt zum Parkfest ist frei. Der Schlossbesuch (Führungen zwischen 16 und 20 Uhr möglich) kostet 5 Euro, die Teilnahme an einer Parkführung 4 Euro. Da die Zahl der (gebührenpflichtigen) Parkplätze in der Nähe des Schlosses begrenzt ist, empfiehlt die SPSG die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.