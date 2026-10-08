Zehntausende Tonnen Laub: BSR beginnt mit Aufsammeln

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Präventionswoche zeigt Tricks der Taschendiebe
Warum Karabinerhaken und Bauchtaschen mehr Sicherheit bringen: Die Polizei demonstriert die Ablenkungsmanöver bei Taschendiebstählen. mehr
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Die Berliner Stadtreinigung hat mit ihrem jährlichen Laubeinsatz begonnen.
Verantwortlich sind sie allerdings nur für das öffentliche Straßenland. Das umfasst den Angaben zufolge Geh- und Radwege sowie Straßen, die auch sonst von der BSR gereinigt würden. "Auf Straßen, deren normale Reinigung den Anwohnenden obliegt, müssen diese selbst das Laub entfernen", hieß es. In Parks und Grünanlagen seien in der Regel die Bezirksämter zuständig.
Wer Blätter auf seinem Privatgrundstück entfernt, kann dafür spezielle BSR-Laubsäcke nutzen. Aber Achtung: "Wer Gartenlaub einfach auf der Straße ablagert, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldbuße." Die von der BSR eingesammelten Blätter würden in Großkompostieranlagen gebracht. Dort entstehe daraus neuer Kompost.