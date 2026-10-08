Zehntausende Tonnen Laub: BSR beginnt mit Aufsammeln

Verantwortlich sind sie allerdings nur für das öffentliche Straßenland. Das umfasst den Angaben zufolge Geh- und Radwege sowie Straßen, die auch sonst von der BSR gereinigt würden. "Auf Straßen, deren normale Reinigung den Anwohnenden obliegt, müssen diese selbst das Laub entfernen", hieß es. In Parks und Grünanlagen seien in der Regel die Bezirksämter zuständig.