Präventionswoche zeigt Tricks der Taschendiebe

Polizei warnt vor Taschendieben

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Trotz sinkender Fallzahlen warnen Polizei und Bundespolizei weiter vor Taschendiebstählen in Berlin und Brandenburg.

Mit einer gemeinsamen Präventionswoche wollen die Behörden bis Freitag Bürger, Reisende und Touristen für die Tricks der Täter sensibilisieren.

Empfehlung: Reißverschlüsse mit Karabinerhaken sichern

Nach Angaben der Polizei werden Geldbörsen und Mobiltelefone insbesondere in Supermärkten, an Bahnhöfen sowie in Bussen und Bahnen gestohlen. Die Diebe nutzten häufig unbeobachtete Momente oder lenkten ihre Opfer gezielt ab. Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände zum Beispiel in Bauchtaschen zu transportieren und deren Reißverschlüsse am besten mit einem Karabinerhaken zu sichern. Zum Auftakt der Präventionswoche informieren die Polizei Berlin, die Polizei Brandenburg und die Bundespolizei in den Bahnhofspassagen Potsdam über Schutzmöglichkeiten. Dort sollen unter anderem typische Vorgehensweisen von Taschendieben demonstriert werden. Die Polizei Berlin hatte das Präventionskonzept 2022 gestartet.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 5. Oktober 2026
Letzte Aktualisierung: 7. Oktober 2026

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