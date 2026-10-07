Präventionswoche zeigt Tricks der Taschendiebe

Nach Angaben der Polizei werden Geldbörsen und Mobiltelefone insbesondere in Supermärkten, an Bahnhöfen sowie in Bussen und Bahnen gestohlen. Die Diebe nutzten häufig unbeobachtete Momente oder lenkten ihre Opfer gezielt ab. Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände zum Beispiel in Bauchtaschen zu transportieren und deren Reißverschlüsse am besten mit einem Karabinerhaken zu sichern. Zum Auftakt der Präventionswoche informieren die Polizei Berlin, die Polizei Brandenburg und die Bundespolizei in den Bahnhofspassagen Potsdam über Schutzmöglichkeiten. Dort sollen unter anderem typische Vorgehensweisen von Taschendieben demonstriert werden. Die Polizei Berlin hatte das Präventionskonzept 2022 gestartet.