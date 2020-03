Ausgangssperre: Was würde das für den Bürger bedeuten?

Das Wichtigste vorab: Eine Ausgangssperre gibt es in der Hauptstadt noch nicht. Wird jedoch eine Ausgangssperre wegen des Coronavirus verhängt, darf dann niemand mehr Haus oder Wohnung verlassen? Nicht ganz. Was der Status bedeutet.

Ja, auch das ist in Ländern mit Corona-Ausgangssperre erlaubt. Hundehalter sollten dabei berücksichtigen, dass sie nur einzeln auf die Straße gehen, sich nicht weit von Haus oder Wohnung entfernen, nur kurz spazieren gehen und Abstand zu anderen Menschen und Tieren halten. Nach dem Gassigehen bitte gründlich die Hände waschen. Wer coronabedingt selbst in Quarantäne ist, darf nicht mit dem Hund raus. Hier müssen Freunde oder Nachbarn einspringen.

Die Ausgangssperren in Italien und Spanien werden von Polizei, Sicherheitskräften und Ordnungsämtern überwacht. Wer sich nicht daran hält, kann mit einer Strafe belegt werden. In Frankreich werden zwischen 38 und 135 Euro fällig. Auch Haftstrafen sind möglich. Bei Missachtung einer amtlich verordneten Quarantäne drohen Infizierten sogar mehrjährige Freiheitsstrafen und Bußgelder in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Berlin und Brandenburg setzen derzeit noch auf die Einsicht der Bürger : Sie wollen schärfere Maßnahmen als bisher vermeiden. Dazu gehört auch eine flächendeckende Ausgangssperre. Wird die Entscheidung getroffen, kann es sehr schnell gehen. Ob es dazu kommt, hängt laut den beiden Landesregierungen Michael Müller und Dietmar Woidke sehr vom verantwortungsbewussten Handeln der einzelnen Bürger ab. Sie machen genau wie andere Länderchefs klar: Wenn sich die Menschen nicht freiwillig beschränken, bleibt nur die Ausgangssperre um auf die Coronakrise zu reagieren. Im Landkreis Wunsiedel und in der Kleinstand Mitterteich wurden lokal Ausgangssperren erlassen. An beiden Orten gibt es hohe Fallzahlen. In Freiburg gilt eine begrenzte Ausgangssperre, die den Bürgern das Betreten öffentlicher Orte untersagt.

