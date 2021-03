Click & Meet: So funktioniert das Shopping mit Termin

Das neue Click & Meet-Konzept stellt eine Erweiterung zum bereits gut funktionierenden Click & Collect-Shopping dar. Bisher konnten Kunden bei vielen Händlern online einkaufen und ihre Waren anschließend selbst vor Ort abholen. Ab dem 8. März 2021 sollen nun je nach Infektionslage Öffnungen der Einzelhandelsgeschäfte gestattet werden, wobei Kunden für ihren Einkauf im Vorfeld einen Termin vereinbaren müssen. Diese Alternative zum reinen Online-Shopping und zur Selbstabholung greift ab einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 100 in der jeweiligen Region. Steigen die Infektionszahlen deutlich an, müssen Geschäfte wieder schließen. Sinkt die Inzidenz auf unter 50 sollen weitere Lockerungen erfolgen. Ausgenommen von der neuen Regelung sind Garten- und Blumengeschäfte sowie Buchhandlungen . Dort ist das Einkaufen bereits ohne Termin gestattet. Die Regelungen zum Einkaufen in Supermärkten und von anderen Waren des täglichen Bedarfs bleiben bestehen: Auch hier gibt keine Terminpflicht.