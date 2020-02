Coronavirus: So schützen Sie sich

Hände waschen, Abstand halten, richtig niesen: Jeder kann selbst etwas tun, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus Covid-19 zu minimieren.

Hygiene ist das A und O. Daher sollte sich jeder in regelmäßigen Abständen und gründlich die Hände waschen: Mindestens 20 Sekunden lang und mit Seife oder einem alkoholbasierten Handwaschmittel. Besondere Rücksicht ist im Umgang mit Menschen gefragt, die anfällig für Virusinfektionen sind. Dazu gehören ältere Menschen (über 60 Jahre), chronisch Kranke und Schwangere. Mit ungewaschenen Händen sollte man sich weder ins Gesicht fassen noch Lebensmittel berühren.

2. Nicht in die Hand husten oder niesen

Viele husten und niesen reflexartig in die Hand. Da das Coronavirus hauptsächlich über Tröpfcheninfektion übertragen wird, sollte man sich das spätestens jetzt abgewöhnen. Wer hygienisch niest, wendet sich von anderen Menschen ab und niest in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. Bedeckt werden dabei Mund und Nase.