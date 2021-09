Musk kommt zum Tag der offenen Tür nach Deutschland

Tesla-Chef Elon Musk wird beim ersten Tag der offenen Tür seiner Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin selbst dabei sein.

Er schrieb am Freitag (17. September 2021) auf Twitter auf eine entsprechende Frage: «Ja.» Tesla lädt Bürgerinnen und Bürger aus Brandenburg und Berlin ein, bei der «County Fair» (Jahrmarkt) am 9. Oktober die Baustelle der ersten Tesla-«Gigafactory» in Europa zu erkunden. Die Gäste sollen dabei im Rahmen einer Tour auch einen Blick in das Fabrikinnere werfen, wie Tesla im Internet schreibt.