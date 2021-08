Bislang nur 44 Einwendungen gegen Tesla-Werk in Grünheide

Gegen den Bau der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin sind nach der erneuten öffentlichen Auslegung der Pläne bislang nur 44 Einwendungen beim Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) eingegangen.

Das berichtete Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch (11. August 2021) im Umweltausschuss des Landtags. Die Frist für Einwendungen ende allerdings erst am 19. August. «Erfahrungsgemäß kommen in den letzten Tagen vor dem Ende der Frist immer noch einige Einwendungen», sagte Vogel. Bei der ersten Auslegung der Unterlagen im vergangenen Jahr seien 373 Einwendungen eingegangen und bei einer zweiten Auslegung 110.