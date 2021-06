Neue Antragsunterlagen von Tesla werden öffentlich ausgelegt

Das habe die Genehmigungsbehörde entschieden, teilte das Brandenburger Umweltministerium am Dienstag (15. Juni 2021) mit. Die Auslegung soll an diesem Freitag beginnen. Die Unterlagen können bis zum 17. Juli 2021 in der Außenstelle Frankfurt (Oder) des LfU, der Gemeinde Grünheide , dem Amt Spreenhagen, der Stadt Erkner und beim Landkreis Oder-Spree in Beeskow eingesehen werden. Zudem sind sie auch im Internet nachzulesen. Bis zum 16. August können Einwendungen gegen die Änderungen für das Vorhaben erhoben werden. Danach entscheidet das LfU, ob eine erneute Erörterung der Einwendungen erforderlich ist.