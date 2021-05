Tesla erhält weitere vorläufige Genehmigung

Der US-Elektroautobauer Tesla hat für den Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin eine weitere vorzeitige Genehmigung erhalten.

Das Landesamt für Umwelt hat zugelassen, dass Maschinen und Aggregate in der Endmontage eingebaut werden dürfen. Dazu gehörten Maschinen zur Montage von Inneneinrichtungen und Cockpit, für die Zusammenführung von Fahrwerk, Motor und Batteriesatz und zum Einbau von Windschutzscheibe, Mittelkonsole, Türen und Sitzen, wie das Umweltministerium am Mittwoch (19. Mai 2021) weiter mitteilte. Den Angaben zufolge ist es die 13. vorzeitige Zulassung.

Erster Tesla läuft in Grünheide später als geplant vom Band

Ursprünglich wollte der Autobauer im Juli mit der Produktion beginnen. Es droht jedoch ein späterer Start: Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens muss laut Landesumweltamt erneut öffentlich ausgelegt werden, weil Tesla eine Batteriefabrik in den bisherigen Antrag einbeziehen will. «Momentan sieht es also so aus, dass wir die Produktion Ende des Jahres starten können», hatte Tesla-Chef Elon Musk am Montag bei einem Besuch gesagt.