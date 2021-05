Elon Musk besucht Baustelle in Grünheide

Am Rande der Baustelle hatten sich einige junge Tesla-Fans versammelt. Auf selbstgebastelten Schildern stand «We love the Mission» (deutsch: Wir lieben die Mission) und «We scipping school for you» (deutsch: Wir schwänzen die Schule für dich). Tesla-Fan Martin Wrobel aus Hamburg brachte einen lebensgroßen Pappaufsteller von Elon Musk nach Grünheide mit.