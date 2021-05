Minister rechnet mit Tesla-Produktionsstart bis Herbst

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet im Spätsommer oder Herbst mit den Voraussetzungen zur Aufnahme der Produktion beim US-amerikanischen Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin.

Das sagte der Minister am 12. Mai 2021 im Wirtschaftsausschuss des Landtages. Ob Tesla von sich aus sage, man fange erst später an, müsse das Unternehmen selbst sagen. Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Produktion starten. Der Zeitplan wankt, denn der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens muss laut Landesumweltamt voraussichtlich erneut öffentlich ausgelegt werden, weil Tesla eine Batteriefabrik in den bisherigen Antrag einbeziehen will. Brandenburg hat die Autofabrik umweltrechtlich noch nicht genehmigt.