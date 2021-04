Weitere Teilgenehmigung für Tesla-Fabrik

Die abschließende Prüfung des Genehmigungsantrags dauere an, sagte Zelt. Tesla baue weiterhin auf eigenes Risiko. Das Unternehmen hatte kürzlich kritisiert, dass 16 Monate nach dem Antrag die endgültige Genehmigung für den Bau der Fabrik noch ausstehe.Tesla will in Grünheide im Sommer die Produktion aufnehmen und mit der Zeit 500 000 Autos pro Jahr fertigen.