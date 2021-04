Entwicklungen in Zusammenhang mit Tesla-Ansiedlung

Für die Ver- und Entsorgung am Standort von Tesla in Grünheide Berlin liegen weitere Vorschläge vor.

So unterstütze das Land im Rahmen eines Pilotvorhabens zur Wasserversorgung die weitergehende Erkundung und Erschließung eines Grundwasservorkommens im Raum Hangelsberg Nord, teilte das Umweltministerium am Mittwoch (31. März 2021) mit. Getagt hatte die Arbeitsgruppe, die sich mit weitreichenden Folgeentwicklungen in den umliegenden Gemeinden mit der Ansiedlung von Tesla beschäftigt. Mit Blick auf die künftige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gibt es für die Kommunen einige Herausforderungen.