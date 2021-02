Antrag für Tesla-Batteriefabrik liegt noch nicht vor

Dem Brandenburger Umweltminister Axel Vogel (Grüne) liegt bislang kein Antrag des US-amerikanischen Autobauers Tesla zum Bau einer Batteriefabrik am Standort Grünheide bei Berlin vor.

«Wenn ich nichts weiß, kann ich nichts erzählen», sagte Vogel am Mittwoch (10. Februar 2021) im Agrar- und Umweltausschuss des Brandenburger Landtages. Er wisse nur das, was Tesla in den Medien verbreitet habe. Tesla-Chef Elon Musk habe auf dem «Batterie Day» im vergangenen Jahr breit kommuniziert, dass die größte und tollste Batteriefabrik der Welt demnächst in Brandenburg errichtet werden solle. Aber wie die genau aussehen solle, wisse er nicht, sagte Minister Vogel. Man habe es mit unterschiedlichen Zuständigkeiten zu tun und sei nicht Herr des Verfahrens.