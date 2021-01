Vogel: Tesla hat Sicherheitsleistung noch nicht erbracht

Die Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Millionen Euro für die Errichtung des Tesla-Werks in Grünheide ohne endgültige Baugenehmigung steht weiterhin aus.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) sagte am Mittwoch (13. Januar 2021) im Umweltausschuss: «Wir befinden uns in Abstimmungsgesprächen und in der Prüfung des vorliegenden Angebots». Wie das genau aussehen werde, könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Dem US-Elektoautobauer sei eine Frist bis Samstag (15. Januar 2021) gesetzt worden, die Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Sie ist für mögliche Rückbaukosten am Standort Grünheide gedacht.