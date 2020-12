Tesla muss Bauarbeiten stoppen: Sicherheitsleistungen fehlen

Tesla plant ab kommendem Sommer in der Fabrik in Grünheide zunächst den Bau von 500 000 Fahrzeugen pro Jahr mit rund 12 000 Mitarbeitern. In einer möglichen vierten Ausbaustufe sollen dort bis zu 40 000 Beschäftigte arbeiten. In der vergangenen Woche hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg weitere Rodungen von Tesla nach einer Beschwerde des Naturschutzbundes Nabu und des Umweltverbands Grüne Liga Brandenburg untersagt. Die endgültige Entscheidung des Gerichtes steht bisher noch aus.