Neuer Bebauungsplan für Tesla-Ansiedlung steht

Für die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin hat die Gemeinde die Weichen für bessere Verkehrsbedingungen gestellt.

Erste Fahrzeuge sollen im Sommer 2021 vom Band rollen

Tesla will ab kommendem Sommer in der Fabrik in Grünheide Elektroautos herstellen. Zunächst sind 500 000 Fahrzeuge pro Jahr mit rund 12 000 Mitarbeitern geplant. Die Unterlagen für den Bebauungsplan reichen bereits weit in die Zukunft. Bis zu 40 000 Beschäftigte in einer möglichen vierten Ausbaustufe sind dort beschrieben.