Nabu begründet Beschwerde wegen Tesla bei Gericht

Der Brandenburger Naturschutzbund Nabu und die Grüne Liga haben am Montag die Begründung ihrer Beschwerde gegen die Rodung einer weiteren Waldfläche auf dem Gelände des US-Elektroautobauers Tesla bei Gericht eingereicht.

Nabu: Streng geschützte Tiere noch auf dem Gelände

Tesla habe versucht, in nur zwei Monaten im Herbst und mit unzureichenden Methoden streng geschützte Zauneidechsen und Schlingnattern vom Baugelände entfernen zu lassen, heißt es in der Begründung. Der größte Teil der Tiere befinde sich immer noch dort in ihren Winterquartieren in Erd- und Wurzelhöhlen.