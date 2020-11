Elon Musk besucht Tesla-Baustelle in Grünheide

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag (05. November 2020) ist er nach Berlin geflogen und will auf der Baustelle der ersten europäischen Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide bei Berlin Gespräche führen. Am Abend ist demnach ein Treffen mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) geplant. Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» über den geplanten Besuch in Grünheide berichtet. Musk äußerte sich auch selbst bei Twitter: Er wolle erstklassige Ingenieure beschaffen und an diesem Freitag persönlich vor Ort befragen.