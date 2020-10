Tesla-Gegner kritisieren Ende der Anhörung

Gegner der geplanten Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla haben das Ende der Anhörung von Einwendern nach acht Tagen scharf kritisiert.

«Die Erörterung wurde auf Druck des Umweltministeriums vorzeitig beendet. Ob wir dagegen vorgehen werden, wird noch geprüft», sagte der Sprecher der Bürgerinitiative Grünheide, Steffen Schorcht, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag(04. Oktober 2020). Die Anhörung sei schlecht strukturiert gewesen. Im Ergebnis seien viele Einwender nicht zu Wort gekommen, kritisierte der Sprecher. Es bestehe weiter viel Unsicherheit bei den Menschen. Fragen an Tesla etwa zu Lärmschutzwänden oder der Reduktion der Luftemission habe das US-Unternehmen bei der Anhörung nicht beantwortet.

Umweltgerechte Genehmigung für Tesla-Werk fehlt noch

Tesla will von Sommer 2021 an in Grünheide bei Berlin mit etwa 12 000 Beschäftigten bis zu 500 000 Elektroautos im Jahr herstellen. Der Bau der Fabrik geht schnell voran, obwohl noch keine umweltrechtliche Genehmigung vom Land Brandenburg vorliegt. Allerdings gibt es vorläufige Zulassungen für einzelne Abschnitte.