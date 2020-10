Anhörung zu Tesla-Fabrik geht in Verlängerung

Die Anhörung von Kritikern der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Brandenburg ist auch nach sieben Tagen noch nicht zu Ende.

Rund 30 Kritiker diskutierten am Donnerstag (01. Oktober 2020) in Erkner südöstlich von Berlin unter anderem über Verkehr und Artenschutz. Die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt, sagte, die Erörterung solle an diesem Freitag weitergehen. Ob sie zum Abschluss kommt, ist aber noch offen.