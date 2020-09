Anhörung zu Tesla-Fabrik: Kritiker tragen Bedenken vor

Bisher ist offen, wann das Land grünes Licht für das Projekt in Grünheide bei Berlin gibt - das hängt auch vom Anhörungstermin ab. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ging im Februar davon aus, dass mit einer Genehmigung gerechnet werden könne. Damals wies das Gericht Beschwerden gegen eine vorläufige Genehmigung zum Roden von Wald zurück. Seither baut Tesla über vorläufige Befugnisse für einzelne Bauschritte. Tesla will von Sommer 2021 an in einer ersten Ausbaustufe mit rund 12 000 Mitarbeitern 500 000 Elektroautos pro Jahr bauen und dort auch Batterien fertigen. Unternehmenschef Elon Musk besuchte die Baustelle Anfang September und wies Umweltbedenken gegen die Fabrik zurück.