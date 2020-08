Weiterer Bauabschnitt der Tesla-Fabrik vorzeitig genehmigt

Der Bau der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) bei Berlin kommt voran.

Tesla-Chef Elon Musk: "Giga Berlin" wird in unvorstellbarer Geschwindigkeit entstehen

In Grünheide will das Unternehmen von Sommer 2021 an rund 500 000 Fahrzeuge im Jahr bauen, geplant sind etwa 12 000 Arbeitsplätze. Tesla-Chef Elon Musk hatte Ende Juli beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass die Fabrik «Giga Berlin» in unvorstellbarer Geschwindigkeit entstehen werde und auf den Einsatz von Vorfertigung hingewiesen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte gesagt, das Werk könnte schneller gebaut werden als ein schon bestehendes Werk in China. Tesla hatte das Werk in Schanghai innerhalb von elf Monaten hochgezogen.