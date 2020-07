Tesla richtet Winterquartier für Fledermäuse her

Ein alter Bunker soll Fledermäusen, die wegen des Tesla-Fabrikbaus in Grünheide (Oder-Spree) ihre Winterquartiere verloren haben, neuen Unterschlupf bieten.

In dem unterirdischen Betonbau werde Platz für die Tiere geschaffen, teilte das Planungsbüro Natur+Text am Donnerstag (23. Juli 2020) mit. Dies sei ein verpflichtender Ausgleich für Eingriffe in die Natur durch den Elektroauto-Bauer. Es sei aber kein Ersatz für die gefällten Bäume, in denen die Tiere überwinterten, betonte das Planungsbüro.