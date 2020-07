Verband fürchtet Wasserprobleme für Tesla: Land verwundert

Die Pläne für den ersten Teil der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Brandenburg stehen nach Ansicht der Landesregierung nicht auf der Kippe - trotz neuer Warnungen vor Unsicherheiten zur Wasserversorgung.

WSE-Verbandsvorsteher André Bähler warnte in einem internen Schreiben vor zu wenig Trinkwasser: «Die Tatsache, dass wir im Juli 2020 weder über ausreichende Erlaubnismengen verfügen noch der notwendige Erschließungsvertrag geschlossen wurde, gibt Anlass zur Sorge.» Alle weiteren Ausbaustufen für die Erschließung der Tesla-Fabrik könnten nicht ohne gravierende Änderungen und Erweiterungen ermöglicht werden. Über das Schreiben hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Freitagabend berichtet. Es liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Tesla baut bereits auf eingenes Risiko

Tesla will in Grünheide in Brandenburg ab Juli nächsten Jahres bis zu 500 000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen. Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung vom Land Brandenburg steht noch aus. Tesla baut bereits auf eigenes Risiko über vorzeitige Genehmigungen. Das Brandenburger Landesumweltamt gab zuletzt grünes Licht für das Fundament und den Rohbau mit einem vorzeitigen Beginn. Naturschützer und Bürger befürchten negative Folgen für die Umwelt. Am Tesla-Gelände protestierten am Samstag Kritiker gegen die geplante Ansiedlung.