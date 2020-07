Tesla kann Fundament für Fabrik vorzeitig bauen

Das Brandenburger Landesumweltamt habe grünes Licht für die Zulassung des vorzeitigen Beginns von Gründungs- und Fundamentarbeiten gegeben, teilte das Umweltministerium am Dienstag (14. Juli 2020) in Potsdam mit. Auch Erd- und Rohbauarbeiten sowie der Bau von Verkehrsflächen auf dem Gelände seien möglich, nicht aber Arbeiten oberhalb von Pfahlgründungen und unterhalb des Grundwasserleiters - das ist ein Gesteinskörper mit Hohlräumen, der Grundwasser leiten kann. Tesla muss Auflagen etwa zum Gewässerschutz einhalten. In Grünheide sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen.