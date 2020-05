Corona verhindert weiter Tesla-Erörterungstermin

Der öffentliche Erörterungstermin für Einwände gegen den Bau der Fabrik des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin wird durch die Corona-Krise weiter verzögert.

Einwände gegen Tesla werden ausnahmslos bearbeitet

Alle Einwendungen, die alten und neu hinzugekommene, würden weiter bearbeitet, sagte Uwe Steffen, stellvertretender Leiter der Abteilung Energie und Rohstoffe im Wirtschaftsministerium. Tesla will in seinem ersten in Europa geplanten Werk in Grünheide von 2021 an bis zu 500 000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen.