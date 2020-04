Tesla muss geänderte Unterlagen für Fundament einreichen

Damit verbunden will der Elektroautohersteller nach Angaben der Sprecherin auch Planungsdetails etwa zum Wasserverbrauch verändern. In der Region gibt es Befürchtungen, dass die Trinkwasserversorgung wegen Tesla gefährdet ist. Das Unternehmen hatte danach angekündigt, mit einem niedrigeren Verbrauch zu planen. Die komplette umweltrechtliche Genehmigung für den Bau der ersten europäischen Fabrik steht noch aus, aber Tesla hat auf eigenes Risiko bereits einen Teil der Fläche gerodet und dort den Boden planiert. Tesla will in Grünheide nahe Berlin vom Sommer nächsten Jahres an rund 500 000 E-Autos im Jahr bauen.