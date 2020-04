Tesla-Fabrik: Ameisenhügel werden umgesiedelt

«Ein Ameisenhügel wird umgesiedelt», sagte Kristian Tost vom Unternehmen Natur und Text am Dienstag (07. April 2020) in Grünheide . Zahlreiche Waldameisen wurden am Dienstag mit Erde in weißen Tonnen verstaut und in einem benachbarten Wald wieder ausgesetzt. In einem Gutachten für die Prüfung der Umweltverträglichkeit des Projekts waren mehrere Waldameisennester ausgemacht worden. Weitere Umsiedlungen sind geplant.