Erste Kontakte von Brandenburg mit Tesla vor zwei Jahren

Die ersten Kontakte zwischen der Brandenburger Landesregierung und dem US-Elektroautobauer Tesla zu einer möglichen Fabrik hat es bereits im Juli 2018 gegeben.

Das teilte das Brandenburger Wirtschaftsministerium am Montag (09. März 2020) mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Im Oktober 2018 folgte demnach ein erstes Treffen. Tesla-Chef Elon Musk hatte damals Pläne für eine mögliche «Gigafactory» in Europa angekündigt und dafür Deutschland genannt. Danach bewarben sich zahlreiche Regionen um eine Ansiedlung. Im November 2019 hatte Musk bekanntgegeben, dass er seine «Gigafactory Berlin» in Grünheide in Brandenburg bauen will.