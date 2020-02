Tesla-Informationsbüro bis Ende März verlängert

Das Tesla-Bürgerbüro in der Gemeindeverwaltung Grünheide (Landkreis Oder-Spree) für Fragen zur Ansiedlung des EU-Elektroautobauers verlängert seine Öffnung bis Ende März.

«Das Interesse ist nach wie vor groß», sagte Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) am Donnerstag (27. Februar 2020). Ursprünglich sollte das Büro bereits am 4. Februar schließen. Die Öffnungszeit wurde aber bereits einmal verlängert. Bei den Fragen geht es nach Angaben von Christiani unter anderem um Jobangebote, Auswirkungen für das Leben in der Gemeinde, aber auch um Fragen zum Umweltschutz. Bis Ende März ist das Büro jeweils dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.