BDI begrüßt Rodung für Tesla-Fabrik: Kritik an Klagerecht

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte die Eilanträge zweier Umweltverbände gegen die vorzeitige Rodung am Donnerstagabend in zweiter Instanz zurückgewiesen (OVG 11 S 8.20). Damit kann Tesla vor Beginn der Vegetationsperiode weiter Bäume fällen. «Die Autofabrik ist eine Riesenchance für die Industrie in Ostdeutschland», teilte der BDI mit. Tesla will in Grünheide bei Berlin ab nächstem Jahr rund 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr bauen.