Woidke sieht Tesla nach OVG-Entscheid im Zeitplan

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht den US-Elektroautomobilbauer Tesla mit seiner geplanten Fabrik in Grünheide bei Berlin in seinem selbstbestimmten Zeitplan.

Voraussichtlich in der nächsten Woche können die Rodungsarbeiten abgeschlossen werden, sagte Woidke am Freitag (21. Februar 2020) in Potsdam in der Staatskanzlei. «Ich bin erstmal sehr, sehr froh», sagte Woidke zu der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg. Es hatte am Donnerstagabend grünes Licht für weitere Rodungen auf dem Gelände gegeben.