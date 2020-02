Gutachtenentwurf sieht höheren Kaufpreis für Tesla-Gelände

Ein neues Gutachten setzt den Kaufpreis für das Gelände der geplanten Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla bei Berlin laut einem Entwurf höher als das Land an.

Die «Bild»-Zeitung schrieb am Mittwoch (19. Februar 2020), der Kaufvertrag müsse aber nicht neu verhandelt werden, der Preis werde nur leicht korrigiert. Aus Fachkreisen wurde dies der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Wie hoch der Preis ist, war zunächst unklar. Der Landesbetrieb Forst hatte den Kaufpreis für das rund 300 Hektar große Grundstück zuvor mit knapp 41 Millionen Euro angesetzt. Das entsprach rund 13,50 Euro pro Quadratmeter.

Danach gaben Landesregierung und Tesla ein zweites, unabhängiges Gutachten in Auftrag. Vereinbart war, dass der Vertrag nicht neu verhandelt werden muss, wenn die Differenz unter 15 Prozent liegt. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. «Das zwischen dem Land Brandenburg und dem Unternehmen Tesla vereinbarte zweite Gutachten zum Kaufpreis liegt im Entwurf vor», erklärte Regierungssprecher Florian Engels. «Der Entwurf wird kurzfristig von Tesla und dem Land geprüft.»

Gerichtsentscheidung zur Rodungserlaubnis noch in dieser Woche erwartet

Die offene Gerichtsentscheidung zur Frage der Rodung auf dem Gelände von Tesla könnte nach Ansicht der Landesregierung noch in dieser Woche vorliegen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg habe zugesagt, die Entscheidung zeitnah zu treffen, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam. Er hoffe, «dass diese Entscheidung zwischen dem heutigen Tag und dem kommenden Freitag kommt». Die Regierung frage aber nicht beim Gericht nach. «Wir vermeiden jeden Eindruck, der in irgendeiner Form Druck ausübt.»