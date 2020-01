Weiterer Schritt für Tesla-Fabrik: Kaufvertrag beurkundet

Der Kaufvertrag zwischen Tesla und dem Land Brandenburg sei notariell beurkundet, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch (29. Januar 2020) in Potsdam nach der Sitzung einer Arbeitsgruppe (Task force) mit. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem bedeutenden Schritt für das Gelingen des Industrieprojekts. «Vor allen Beteiligten steht jedoch noch ein großes Stück Arbeit», betonte er. Tesla will in der Gemeinde Grünheide (Kreis Oder-Spree) an der Autobahn 10 von Juli 2021 an bis zu 500 000 Elektroautos im Jahr bauen.