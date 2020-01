Regierungssprecher: Tesla stimmt Grundstückskauf zu

Die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) ist einem Brandenburger Regierungssprecher zufolge einen weiteren Schritt näher gerückt.

Der Vorstand des Unternehmens hat am Samstag dem Kaufvertrag mit dem Land Brandenburg zum Erwerb des rund 300 Hektar großen Grundstücks zugestimmt, wie der Regierungssprecher Florian Engels am 19. Januar 2020 mitteilte. Auf dem Gelände will Tesla seine Fabrik bauen.