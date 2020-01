Steinbach: Unverständnis für Skeptiker der Tesla-Ansiedlung

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat laut einem Medienbericht Unverständnis für Skeptiker der Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) gezeigt.

Die Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen, sei nicht überall gegeben, sagte er der Märkischen Oderzeitung in einem Interview. «Wir haben eine große Beharrungsmentalität», sagte er dem Blatt. Die Leute wollten, dass ihre Kinder nicht mehr für gute Jobs wegziehen müssen. Es solle zu Hause gute Jobs geben - aber nicht in Form einer Fabrik, nicht vor der eigenen Haustür, so Steinbach.