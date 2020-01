Demos gegen und für Tesla-Ansiedlung

Mit Trillerpfeifen und bunten Transparenten haben am Samstag in Grünheide (Oder-Spree) nach Polizeiangaben rund 200 Menschen gegen die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla demonstriert.

An einer weiteren Demo für die Tesla-Ansiedlung nahmen in der Gemeinde dagegen circa 30 Menschen teil, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Nach Angaben der Veranstalter waren es jedoch rund 50 Teilnehmer, darunter zahlreiche Familien mit Kindern. Auf Transparenten stand «Elon, ich möchte ein Auto von Dir» oder «Gestalten statt verhindern.» Einige Bewohner aus Grünheide waren mit ihren Tesla-Fahrzeugen gekommen.

In Grünheide bei Berlin sollen vom Sommer 2021 an Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden. Der Vorstand hat den Kaufvertrag mit dem Land bisher noch nicht gebilligt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte dazu am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, es könne sein, das Tesla noch auf ein weiteres Gutachten zum Kaufpreis warte.

«Warum muss das alles so holterdiepolter gehen», sagte ein Tesla-Gegner einem dpa-Reporter in Grünheide. Das gehe alles viel zu schnell. Ein anderer Demonstrant ergänzte: «Da kommt ein Milliardär aus den USA und wedelt mit den Geldscheinen und auf einmal ist in Brandenburg alles möglich». Die Gegner des Baus der Tesla-Fabrik befürchten unter anderem auch, dass die Trinkwasserversorgung gefährdet sein könnte. Das Gelände der geplanten Fabrik liegt in einer Trinkwasserschutzzone.