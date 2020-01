Bisher kein Signal von Tesla für Billigung von Kaufvertrag

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat bisher kein Signal gesendet, ob er grünes Licht für den Kaufvertrag mit Brandenburg für das Gelände der geplanten Fabrik gibt.

«Bislang ist uns keine Entscheidung bekannt, sagte die Sprecherin des Brandenburger Wirtschaftsministeriums, Andrea Beyerlein, am 17. Januar 2020. «Es war in Aussicht gestellt, dass Ende der Woche eine Entscheidung fällt.» Sie verwies allerdings auf die Zeitdifferenz zur Tesla-Zentrale in den USA und sagte auch, es gebe keine Erkenntnisse, ob der Vorstand möglicherweise am Wochenende entscheide. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet.