Brandenburger Firmen fragen Zusammenarbeit mit Tesla an

Tesla will in Grünheide östlich von Berlin eine «Gigafabrik» bauen und dort bis zu 500 000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle im Jahr bauen. Der Start der Produktion ist für Juli 2021 vorgesehen, wie aus dem Bericht der neugegründeten Tesla Manufacturing Brandenburg zur Umweltverträglichkeit hervorgeht. Das 304 Hektar große Gelände, das Tesla kaufen will, soll der Autohersteller für knapp 41 Millionen Euro erhalten, wie es in der Vorlage für den Landtags-Haushaltsausschuss heißt. In der ersten Baustufe ist zunächst geplant, nur 152 Hektar zu nutzen.