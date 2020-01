Tesla-Vorstand will bald über Kaufvertrag entscheiden

An diesem Donnerstag wird der Landtags-Haushaltsausschuss voraussichtlich über die Einwilligung für den Deal entscheiden - in einer nicht öffentlichen Sitzung. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sagte am Montag, sie habe dem Ausschuss die Vorlage zum Grundstücksverkauf zugeleitet und bitte ihn darum, die notwendige Einwilligung zu erteilen. In Grünheide im Kreis Oder-Spree sollen nach Teslas Plänen von Sommer 2021 an Elektroautos gebaut werden.