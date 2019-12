Woidke zu Tesla-Fabrik: Zeitplan ambitioniert, aber machbar

«Der Zeitplan ist ambitioniert, aber die Brandenburger Behörden werden diesen Zeitplan nicht gefährden», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Wir werden alles tun auf kommunaler Ebene und auf Landesebene, um den Zeitplan zu halten. Ich halte ihn für machbar und zwar in guter Qualität.» Tesla will in Grünheide im Kreis Oder-Spree von 2021 an den Kompakt-SUV Model Y fertigen.