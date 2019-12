Woidke: Sind mit Tesla in intensiven Verhandlungen

Brandenburgs Misterpräsident Dietmar Woidke mahnt trotz des enormen Interesses an der Ansiedlung des US-E-Autobauers Tesla zur Ruhe. Es gebe zwar großen Zeitdruck.

«Aber die Ansiedlung soll für Jahrzehnte halten, und da darf man keine Fehler machen», betonte der SPD-Politiker am Freitag in Potsdam. «Wir sind mit Tesla in intensiven Verhandlungen. Der Vertrag ist fertig, wenn er fertig ist», betonte er. Er habe eines gelernt: Bei Verhandlungen in der Öffentlichkeit sollte man zurückhaltend sein.