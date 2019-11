Landesregierung setzt Tesla-Taskforce ein

Für das Unternehmen und die Beteiligten in der Kommune Grünheide , dem Landkreis und den Ministerien solle es Ansprechpartner geben, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag, den 15. November 2019 in Potsdam. Wie viele das seien, sagte er noch nicht. «Wir hoffen nun auf die genehmigungsfähigen Unterlagen von Tesla», sagte der Regierungschef. Sobald sie vorlägen, gehe es los.