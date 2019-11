Dudenhöffer: Batterieförderung nach Tesla-Ankündigung umdenken

Die Bundesregierung muss nach Ansicht des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer bei der Förderung der Batterieproduktion umdenken. Die Standortentscheidung nannte er «überraschend».

Nach der Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, bei Berlin eine Fabrik für die Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen zu bauen, sei zu überlegen, welchen Sinn die eine Milliarde Euro noch habe, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in eine deutsche Lithium-Ionen-Fabrikation stecken wolle. Auch die geplante Batterieforschungsfabrik in Nordrhein-Westfalen mit 200 Millionen Euro Landesmitteln sei nun zu hinterfragen, meinte Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen am Mittwoch (13. November 2019).